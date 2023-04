Ti odio, ma ti voglio. Putin fa carte false per tenersi le aziende occidentali in Russia (Di domenica 2 aprile 2023) Secondo la Yale University, le imprese estere che hanno continuato ad operare in Russia, dopo lo scoppio del conflitto, come se nulla fosse, sono 234, di cui 12 italiane Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 aprile 2023) Secondo la Yale University, le imprese estere che hanno continuato ad operare in, dopo lo scoppio del conflitto, come se nulla fosse, sono 234, di cui 12 italiane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Ti odio, ma ti voglio. Putin fa carte false per tenersi le aziende occidentali in Russia - _gryffindorteam : @mariip004 No ci da fastidio perché hai messo in mezzo Mattia quando lui non parlava di Maddalena e facendo così, a… - getyoutothemoo3 : io non voglio citare nessuno perché ormai mi sono anche stancata però davvero ogni tanto guardate le cessate che sc… - abovtlou_ : odio la domenica, cioè oggi potrei parlare tutto il giorno con crush ma è domenica aka ci sono i miei a casa aka é… - Moon4Riki : Io quando ho cominciato ad affezionarmi a Riki: “È la mia vita, lo proteggo, gli voglio bene” Io ora: “Lo odio, lo… -