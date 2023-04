The Shrouds | David Cronenberg torna alla regia

(Di domenica 2 aprile 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. A breve distanza dal suo ultimo Crimes of the future,torneràcon il film The. Il film, che avrà un cast di primo livello, dalle poche informazioni che sono arrivate, sarà ambientato in un futuro prossimo, in cui un vedovo uomo d’affari costruisce un dispositivo per entrare in contatto con

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... klub99it : #DavidCronenberg, il papà del #BodyHorror grazie a titoli di culto come #Videodrome e #LaMosca, torna a maggio diet… - CarryEyesCinema : RT @ciakmag: Recuperate il corto della morte di David Cronenberg, a breve sul set di Toronto con una nuova protagonista #DianeKruger #TheSh… - amiciweb : RT @ciakmag: Recuperate il corto della morte di David Cronenberg, a breve sul set di Toronto con una nuova protagonista #DianeKruger #TheSh… - ciakmag : Recuperate il corto della morte di David Cronenberg, a breve sul set di Toronto con una nuova protagonista… -

È in un raro momento di pausa tra i vari set che lo impegnano (ora su quello di, il nuovo film del regista canadese David Cronenberg), presto lo vedremo al cinema come Athos nei Tre ...E' stato poi annunciato la messa in cantiere di '' , nuovo film che vedrà Cronenberg tornare a lavorare con Vincent Cassel dopo 'La promessa dell'assassino' e del 2007 e 'A Dangerous ...... con Crimes ofFuture , riproponendo alcuni elementi - cardine della sua poetica, mentre in questi giorni dovrebbero avere inizio le riprese del suo nuovo lavoro,. Nell'attesa, ...

The Shrouds: Diane Kruger e Guy Pearce affiancheranno Vincent ... BadTaste.it Cinema

Mystery shrouds the death of a gym owner at Bhakarsahi under Balipatna police limits on the outskirts of Bhubaneswar.Moreover, before his death, Rashmi had recorded a video in which he claims that he would be killed by his family members. The matter came to the fore after his video went viral.