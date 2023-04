The First Slam Dunk: svelato il poster e il trailer italiano! (Di domenica 2 aprile 2023) Tramite comunicato stampa, Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha rilasciato il poster ufficiale e il trailer italiano del film The First Slam Dunk: scopriamo insieme tutti i dettagli Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha rilasciato nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, il poster ufficiale e il trailer italiano del film anime The First Slam Dunk, scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell’acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista. Il trailer italiano inizia portando lo spettatore indietro nel tempo, dove alcuni flashback svelano alcuni dei ricordi più significativi del passato di Ryota – a oggi mai ... Leggi su tuttotek (Di domenica 2 aprile 2023) Tramite comunicato stampa, Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha rilasciato ilufficiale e ilitaliano del film The: scopriamo insieme tutti i dettagli Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha rilasciato nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, ilufficiale e ilitaliano del film anime The, scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell’acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista. Ilitaliano inizia portando lo spettatore indietro nel tempo, dove alcuni flashback svelano alcuni dei ricordi più significativi del passato di Ryota – a oggi mai ...

