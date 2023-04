The Cave acqua alla gola film di Rai 4: trama storia vera, cast, finale (Di domenica 2 aprile 2023) The Cave acqua alla gola film di Rai 4 Stasera su Rai 4 va in onda “The Cave acqua alla gola” film thailandese diretto da Tham Luang nel 2019 con il titolo originale “Nang Non” e il titolo “The Cave”. Il film, scritto da Tom Waller, è ambientato in Thailandia e tratta la storia vera del salvataggio nella grotta di Tham Luang. La maggior parte del cast comprende le vere persone coinvolte nello sforzo. Le scene sono state girate in altre grotte della Thailandia. La pellicola è stata presentata in anteprima al Busan International film Festival e poi al BFI London film Festival. Di seguito, il ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 2 aprile 2023) Thedi Rai 4 Stasera su Rai 4 va in onda “Thethailandese diretto da Tham Luang nel 2019 con il titolo originale “Nang Non” e il titolo “The”. Il, scritto da Tom Waller, è ambientato in Thailandia e tratta ladel salvataggio nella grotta di Tham Luang. La maggior parte delcomprende le vere persone coinvolte nello sforzo. Le scene sono state girate in altre grotte della Thailandia. La pellicola è stata presentata in anteprima al Busan InternationalFestival e poi al BFI LondonFestival. Di seguito, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... staseraintv : 1aTV The cave - Acqua alla gola #StaseraInTV 21:20 @RaiQuattro CH21 - donvitorap : The cave acqua alla gola 2019 prima visione Rai 4....23.25 speciale tg1. .... - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:20) The cave - Acqua alla gola (Film) #StaseraInTV 02/04/2023 #PrimaSerata #thecave-acquaallagola @RaiQuattro - dieshyrae : allora hhhh cambio di nuovo album forse provo con nick cave and the bad seeds - oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere The cave - acqua alla gola -