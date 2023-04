Terremoto a Napoli, due scosse sul Vesuvio (Di domenica 2 aprile 2023) Due scosse di Terremoto nel cratere del Vesuvio, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, si sono registrate nella serata di ieri. La prima è avvenuta alle 21.34, come fa sapere l’Ingv, mentre l’altra alle 22.01, con magnitudo rispettivamente di 2.2 e 2.3. Le scosse sono state avvertite L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 aprile 2023) Duedinel cratere del, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, si sono registrate nella serata di ieri. La prima è avvenuta alle 21.34, come fa sapere l’Ingv, mentre l’altra alle 22.01, con magnitudo rispettivamente di 2.2 e 2.3. Lesono state avvertite L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Scossa di #terremoto in provincia di #Napoli. Epicentro #TorreDelGreco ?? @TgrRai @TgrRaiCampania #IoSeguoTgr - SismoDetector : #terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 11km da #Napoli, Italia. 2 segnalazioni in un rag… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - laltra_opinione : #Napoli registrato #Terremoto con epicentro il #vesuvio ad una profondità di 0 km. L'Ingv ha registrato due scosse… - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #Cronaca Trema la terra sul Vesuvio: avvertita una doppia scossa in pochi minuti -