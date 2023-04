Terra Amara orario domenica 2 aprile 2023 | le anticipazioni di oggi

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 2 aprile 2023)Nuovi episodi con la soap turca in onda dipomeriggio su Canale 5. Ecco ledidel 2: al circolo della città, la signora Behice tenta di convincere Fekeli a trasferire la sua attività e la famiglia, soprattutto nell’interesse di Mujgan, in un quartiere di Istanbul. Yilmaz e Mujgan pianificano la loro vita in vista dell’arrivo del figlio. Saniye ignora che Gaffur vende gli ori che ha in casa per ripagare i debiti. A seguire, l’didi...