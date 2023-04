Terra Amara | Melike Ipek Yalova | Ugur Gunes ha un posto nel mio cuore

(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo essere stati ospiti da soli , gli attori turchitornano assieme a ' Verissimo '. Per parlare del loro rapporto e della loro amicizia , nata sul set della soap ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jessi_jm99 : @noemii_a07 7)Demir ha portato in tribunale fekeli perchè quest'ultimo aveva offeso i genitori di demir e precedent… - virgivirgivivi : Terra Amara Anticipazioni 03 aprile: Gaffur inganna tutti #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi #nikita #tavassi… - stefyxedit : @rossydimarino92 @its_asia05 Io Terra Amara la seguo a rate, è abbastanza carina e diversa rispetto ad altre serie…… - ADelleNotizie : Terra Amara Anticipazioni 03 aprile: Gaffur inganna tutti #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi #nikita… - kardiff69 : @LilianaErriu ?????? Sei terribile tu... Sono i protagonisti di Terra amara -

Per parlare del loro rapporto e della loro amicizia , nata sul set della soap opera dei record ''. Leggi Anche Susanna Messaggio sulla morte della primogenita: 'Si chiamava Alice, è ...Leggi Anche '', Melike Ipek Yalova: 'Ugur Gunes ha un posto nel mio cuore' Leggi Anche Virna Toppi e l'amore per Nicola Del Freo: 'Ho fatto io il primo passo' 'C'è una grande complicità ...Visto il grande successo chesta ottenendo in Italia ormai da settimane il programma del weekend pomeriggio di Canale5 dedica uno spazio alla serie turca con interviste ad alcuni degli attori protagonisti. E così, ...

Terra amara, le trame dal 3 al 9 aprile 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Anticipazioni turche di Terra amara: Hunkar porta Adnan e Leyla ad incontrare Zuleyha in carcere dopo averle chiesto perdono ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, nelle prossime puntate Behice si vestirà da infermiera ed entrerà nella sua camera ...