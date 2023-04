TERMINA SENZA RETI FRA PRO PATRIA E PORDENONE (Di domenica 2 aprile 2023) PRO PATRIA-PORDENONE 0-0 PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Vaghi, Lombardoni, Boffelli (10? pt Molinari); Piran (38? st Vezzoni), Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka; Pitou (25? st Stanzani), Castelli (38? st Chakir). A disp.: Mangano, Molinari, Sportelli, Brignoli, Rossi, Citterio, Gavioli. All. Vargas. PORDENONE (4-4-2): Festa; Bruscagin, Negro, Ajeti, Benedetti; Zammarini (25? st Deli), Torrasi (42? st Pirrello), Burrai, Pinato (1? st Magnaghi); Piscopo (25? st Palombi), Candellone (25? st Edera). A disp.: Martinez, Gallo, Andreoni, Giorico, La Rosa, Gucher, Ingrosso, Destito. All. Stefani ARBITRO: Virgilio di Trapani, assistenti Centrone di Molfetta e Monaco di Termoli. Quarto ufficiale Canci di Carrara. NOTE: ammoniti Piran, Pitou, Molinari, Nicco, Negro, Benedetti, Deli, Ajeti e Ferri. Angoli 0-8. Recupero: 4? pt, 4? ... Leggi su udine20 (Di domenica 2 aprile 2023) PRO0-0 PRO(3-5-2): Del Favero; Vaghi, Lombardoni, Boffelli (10? pt Molinari); Piran (38? st Vezzoni), Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka; Pitou (25? st Stanzani), Castelli (38? st Chakir). A disp.: Mangano, Molinari, Sportelli, Brignoli, Rossi, Citterio, Gavioli. All. Vargas.(4-4-2): Festa; Bruscagin, Negro, Ajeti, Benedetti; Zammarini (25? st Deli), Torrasi (42? st Pirrello), Burrai, Pinato (1? st Magnaghi); Piscopo (25? st Palombi), Candellone (25? st Edera). A disp.: Martinez, Gallo, Andreoni, Giorico, La Rosa, Gucher, Ingrosso, Destito. All. Stefani ARBITRO: Virgilio di Trapani, assistenti Centrone di Molfetta e Monaco di Termoli. Quarto ufficiale Canci di Carrara. NOTE: ammoniti Piran, Pitou, Molinari, Nicco, Negro, Benedetti, Deli, Ajeti e Ferri. Angoli 0-8. Recupero: 4? pt, 4? ...

