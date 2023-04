Teresa Langella senza parole, il gesto di Andrea Dal Corso prima della proposta: "Mi ha spiazata" (Di domenica 2 aprile 2023) Teresa Langella e Andrea Dal Corso, raccontano dei dettagli inediti della proposta alle Maldive: l'ex tronista ancora non se ne capacita Dopo aver partecipato come tentatrice a Temptation Island, Teresa Langella che in passato aveva già corteggiato Leonardo Greco, è stata scelta come tronista. La sua collega Mara, che ha poi abbandonato il trono, ha scelto di chiamare Andrea Dal Corso, che ha attirato anche le attenzioni della napoletana. Dopo diverse esterne, Andrea continuava a sostenere di aver paura della realtà fuori: per il veneziano erano troppo diversi per poter affrontare una quotidianità fuori. Teresa lo sceglie, ma il momento avvenuto nella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 2 aprile 2023)Dal, raccontano dei dettagli ineditialle Maldive: l'ex tronista ancora non se ne capacita Dopo aver partecipato come tentatrice a Temptation Island,che in passato aveva già corteggiato Leonardo Greco, è stata scelta come tronista. La sua collega Mara, che ha poi abbandonato il trono, ha scelto di chiamareDal, che ha attirato anche le attenzioninapoletana. Dopo diverse esterne,continuava a sostenere di aver paurarealtà fuori: per il veneziano erano troppo diversi per poter affrontare una quotidianità fuori.lo sceglie, ma il momento avvenuto nella ...

