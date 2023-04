Tennis: Sinner ko in finale 7-5, 6-3, Medvedev trionfa a Miami (Di domenica 2 aprile 2023) Miami, 2 apr. - (Adnkronos) - Daniil Medvedev vince il torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 27enne russo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, supera il 21enne azzurro Jannik Sinner, numero 11 del ranking Atp e 10 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 35 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Daniilvince il torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 27enne russo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, supera il 21enne azzurro Jannik, numero 11 del ranking Atp e 10 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 35 minuti.

