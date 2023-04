Tennis: Sinner ko in finale 7-5, 6-3, Medvedev trionfa a Miami (2) (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) - Sinner non riesce a sfatare il tabù russo e per la sesta volta in carriera perde contro Medvedev. Una finale condizionata dai problemi fisici per l'altoatesino, arrivato al match decisivo affaticato e sulle gambe. Il vincitore dello Us Open 2021 ha comandato gli scambi sin dalle prime battute, archiviando la pratica in due set. Per Medvedev si tratta del quinto Masters 1000 in carriera e il quarto titolo dell'anno solare dopo Rotterdam, Doha e Dubai. Applausi per Sinner che da lunedì tornerà nella top 10 del ranking ATP, al numero 9 del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) -non riesce a sfatare il tabù russo e per la sesta volta in carriera perde contro. Unacondizionata dai problemi fisici per l'altoatesino, arrivato al match decisivo affaticato e sulle gambe. Il vincitore dello Us Open 2021 ha comandato gli scambi sin dalle prime battute, archiviando la pratica in due set. Persi tratta del quinto Masters 1000 in carriera e il quarto titolo dell'anno solare dopo Rotterdam, Doha e Dubai. Applausi perche da lunedì tornerà nella top 10 del ranking ATP, al numero 9 del mondo.

WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner si prende la rivincita su Carlos #Alcaraz e torna in finale a Miami al termine di una partita intens… - Tennis_Ita : Masters 1000 Miami, Sinner cade ancora in finale: Medvedev conquista il quarto titolo della sua stagione - matmosciatti11 : #Sinner a #Medvedev sorridendo: "Adesso inizia la stagione sulla terra rossa, vediamo come te la caverai…" ??? E p…