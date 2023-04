Tennis | Paolo Bertolucci | “Si può sognare Sinner da top3 a fine anno Come testa solo Djokovic e Nadal gli sono superiori”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilitaliano sta sognando grazie a Jannik. L’altoatesino è in finale a Miami e ha la possibilità di vincere il suo primo Masters 1000 della carriera. Questa sera ci sarà la sfida con il russo Daniil Medvedev, che ha sempre sconfitto l’azzurro nei cinque precedenti. C’è anche questo tabù da battere per l’altoatesino, che cercherà una nuova impresa dopo quella contro Carlos Alcaraz in semifinale. Proprio quella partita ha consacrato il talento e la crescita di Jannik., dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha esaltato l’altoatesino, mettendolo al centro assoluto del palcoscenico mondiale: “In questo momento il circuito è nelle mani di quattro giocatori. Il rientranteche recupera il numero uno, ovviamente Alcaraz, appunto Medvedev e poi ...