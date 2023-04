Tennis | Medvedev è ancora tabù | Sinner ko in finale a Miami

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Si spegne in una domenica calda e umida il sogno di Jannikdi vincere il suo primo Masters 1000 in carriera. Dopo aver sconfitto Rublev e Alcaraz, al'altoatesino cade, per la sesta volta in sei incontri, contro l'avversario peggiore per uno come lui, il 'trasformista' Daniil. Il moscovita, primo a raggiungere cinque finali in settimane consecutive dai tempi di Ivan Lendl nel 1981, e il primo a giocare due finali in due Masters 1000 di fila dopo Novak Djokovic nel 2020, vince 7-5, 6-3. Trionfa per la prima volta apoi, al momento di stringere la mano all'azzurro, gli fa i complimenti per la straordinaria semicontro Carlos Alcaraz. Asarebbe servita una maggiore brillantezza ...