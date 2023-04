(Di domenica 2 aprile 2023) ... In quanto a efficacia occorre attendere la conclusione della fase di accreditamento dell'Organismo di Monitoraggio (ODM) e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . Ovviamente la speranza è ...

In un comunicato stampa, il Garante per la Privacy ha spiegato:e teleselling: una lotta ai call center abusivi Il problema rimane ancora aperto per tutti i call center che agiscono ...Indice degli argomenti Che'è il codice di condotta contro ilabusivo I limiti applicativi Perché il codice di condotta è un grande risultato I punti più importanti Che succede ora: ...In cima alla lista ci sono invece gli operatori di, una mansione che tuttavia è già spesso affidata alla tecnologia attraverso i cosiddetti chatbot o assistenti virtuali. Spotify e ...

Telemarketing: cos'è il Codice di Condotta e come funziona Punto Informatico

A difesa degli utenti contro il telemarketing indesiderato è arrivato il Codice di Condotta: scopriamo di cosa si tratta e come funziona.Approvato il Codice di condotta per le società di telemarketing, in particolare per contrastare il fenomeno dei call center abusivi ...