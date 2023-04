Tavullia Prima guida dedicata al Mototurismo nelle Marche

(Di domenica 2 aprile 2023) Unanuova di zecca, destinata interamente al turismo, è il caso di dirlo, in moto. E cioè a tutti i centauri amanti dei viaggi in motocicletta., emozioni in moto, edita da Theta edizioni e sostenuta da Confcommercio Pesaro Urbino/Nord, è infatti laalnella regione, con 15 itinerari, pari a 1352 km, distribuiti per le cinque province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro – Urbino. Una serie di percorsi agevoli, inusuali e curiosi, ideati da Raffaella Scortichini e Agnese Ausili, titolari di Theta edizioni. E testati sul campo da una signora delle due ruote a motore e cioè Raffaella Rossini, direttore di Terra di Piloti e Motori, associazione nata nel 2017 per promuovere il turismo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcheinGol : -

di congedarsi la Sindaca e la Giunta Comunale, così come Maurizio Castelvetro per l'ANPI ... Tra le altre tappe toccate da Claude vi è stata, al monumento che ricorda l'assalto decisivo ...... ma Marco Bezzecchi, altro fiore all'occhiello della scuola di, sta prepotentemente ... Il pilota romagnolo non ha nascosto di voler ottenere lavittoria nella classe regina in questo 2023 ...... perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena. Mi sono reso conto soltanto ... L'ex campione dipronunciava parole di fuoco nei confronti di Marc, con il quale c'è stata ...

Marche, presentata a Tavullia la prima guida dedicata al Mototurismo Qualitytravel.it

Consolidamento del complesso cimiteriale e messa in sicurezza. Nei giorni scorsi in Regione è stato approvato un decreto, finanziato tramite il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazio ...Non solo Nagelsmann, cacciato dal Bayern Monaco secondo alcuni anche per la relazione con Lena Wurzenberger, giornalista della Bild. Da Ilaria D’Amico a Francesca Brienza: tutte le fidanzate e mogli g ...