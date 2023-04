Tatarsky, la bomba nascosta in un regalo per il blogger (Di domenica 2 aprile 2023) Secondo le prime indicazioni raccolte dalla stampa russa, la bomba esplosa nel bar del centro di San Pietroburgo sarebbe stata nascosta in un "regalo" consegnato da una ragazza al blogger che poi è rimasto ucciso. Si trattava di una scatola contenente una statuetta, secondo una fonte citata da Ria Novosti. <em><strong><a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/04/02/diretta/ucraina russia guerra news oggi-12732813/">Segui gli aggiornamenti in tempo reale</a></strong></em> Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) Secondo le prime indicazioni raccolte dalla stampa russa, laesplosa nel bar del centro di San Pietroburgo sarebbe statain un "" consegnato da una ragazza alche poi è rimasto ucciso. Si trattava di una scatola contenente una statuetta, secondo una fonte citata da Ria Novosti. Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - OrtigiaP : RT @OrtigiaP: Una bomba è esplosa, a San Pietroburgo, in un bar in pieno centro, dove è rimasto ucciso il noto blogger nazionalista e corri… - mrcllznn : RT @jacopo_iacoboni: Troppo presto per dire se questa Daria Trepova - una residente di Pietroburgo, militante no war, arrestata come sospet… - SarnoRaffaele : RT @jacopo_iacoboni: Troppo presto per dire se questa Daria Trepova - una residente di Pietroburgo, militante no war, arrestata come sospet… - Agricolturabio1 : RT @jacopo_iacoboni: Troppo presto per dire se questa Daria Trepova - una residente di Pietroburgo, militante no war, arrestata come sospet… -