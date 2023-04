Taranto, partenza sprint delle aste: oltre cinquantamila euro per le prime tre aggiudicazioni Riti della Settimana Santa, statue delle processioni (Di domenica 2 aprile 2023) In San Domenico l’asta per statue e simboli della processione dell’Addolorata. Addolorata 20000 Troccola 23400 Croce dei Misteri 7000 Pesare 2000 1 croce 7500 A seguire, in concattedrale, la seconda asta. notizia in aggiornamento L'articolo Taranto, partenza sprint delle aste: oltre cinquantamila euro per le prime tre aggiudicazioni <small class="subtitle">Riti della Settimana Santa, statue delle processioni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 2 aprile 2023) In San Domenico l’asta pere simboliprocessione dell’Addolorata. Addolorata 20000 Troccola 23400 Croce dei Misteri 7000 Pesare 2000 1 croce 7500 A seguire, in concattedrale, la seconda asta. notizia in aggiornamento L'articoloper letre proviene da Noi Notizie..

