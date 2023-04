Taranto, partenza sprint delle aste: oltre cinquantamila euro per le prime tre aggiudicazioni. Gesù morto: 87mila Riti della Settimana Santa, statue e simboli delle processioni (Di domenica 2 aprile 2023) In San Domenico l’asta per statue e simboli della processione dell’Addolorata. La statua dell’Addolorata, come lo scorso anno, alla famiglia Musciacchio, stavolta purtroppo in memoria del figlio Federico, bimbo deceduto a causa della Sma (atrofia muscolare spinale) la scorsa estate. Aveva meno di tre anni. Addolorata 20000 Troccola 23400 Croce dei Misteri 7000 Pesare 2000 Prima croce 7500 Seconda croce 6000 Terza croce 3000 A seguire, in concattedrale, la seconda asta, per la processione dei Misteri. Troccola 30000 Gesù morto 87000 Addolorata 41000 notizia in aggiornamento L'articolo Taranto, partenza sprint delle aste: oltre cinquantamila ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 aprile 2023) In San Domenico l’asta perprocessione dell’Addolorata. La statua dell’Addolorata, come lo scorso anno, alla famiglia Musciacchio, stavolta purtroppo in memoria del figlio Federico, bimbo deceduto a causaSma (atrofia muscolare spinale) la scorsa estate. Aveva meno di tre anni. Addolorata 20000 Troccola 23400 Croce dei Misteri 7000 Pesare 2000 Prima croce 7500 Seconda croce 6000 Terza croce 3000 A seguire, in concattedrale, la seconda asta, per la processione dei Misteri. Troccola 3000087000 Addolorata 41000 notizia in aggiornamento L'articolo...

