Tadej Pogacar verso il Grande Slam di Classiche Monumento: Milano-Sanremo e Roubaix alla portata? (Di domenica 2 aprile 2023) Non c’è freno per Tadej Pogacar. Il campione sloveno della UAE Team Emirates ha dato per l’ennesima volta sfoggio delle proprie qualità portandosi a casa il Giro delle Fiandre 2023. Una prestazione maiuscola per lui, partito sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont scrollandosi di dosso un cliente scomodissimo come Mathieu van der Poel, secondo all’arrivo. Per Pogacar è già la quarta Classica in bacheca da quando ha deciso di dedicarcisi, dopo il successo al Giro delle Fiandre 2021 e le ultime due edizioni del Giro di Lombardia. Una bacheca che farebbe invidia a chiunque, comprendendo anche le due edizioni del Tour de France. Curiosamente, tutte delle Monumento, e il Grande Slam non è per nulla un miraggio. Mancano soltanto due tacche alla propria cintura, e potrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Non c’è freno per. Il campione sloveno della UAE Team Emirates ha dato per l’ennesima volta sfoggio delle proprie qualità portandosi a casa il Giro delle Fiandre 2023. Una prestazione maiuscola per lui, partito sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont scrollandosi di dosso un cliente scomodissimo come Mathieu van der Poel, secondo all’arrivo. Perè già la quarta Classica in bacheca da quando ha deciso di dedicarcisi, dopo il successo al Giro delle Fiandre 2021 e le ultime due edizioni del Giro di Lombardia. Una bacheca che farebbe invidia a chiunque, comprendendo anche le due edizioni del Tour de France. Curiosamente, tutte delle, e ilnon è per nulla un miraggio. Mancano soltanto due tacchepropria cintura, e potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bikechannel_ : TADEJ POGACAR RE DELLE FIANDRE ?? Voluta, cercata, conquistata!! Il fenomeno sloveno mette un altro sigillo nella… - Eurosport_IT : A 24 anni, Tadej Pogacar aggiunge anche il Giro delle Fiandre in bacheca: ?????? ????????????????! ?????? #EurosportCiclismo |… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: 'Tadej, che ci ha portato spesso vicini alle ???????????? in salita, oggi ci ha portato vicini al ???????????????? ??' ?????? ???? ??????????????… - Riky9112 : RT @Eurosport_IT: 'Tadej, che ci ha portato spesso vicini alle ???????????? in salita, oggi ci ha portato vicini al ???????????????? ??' ?????? ???? ??????????????… - OA_Sport : Tadej Pogacar verso il Grande Slam di Classiche Monumento: Milano-Sanremo e Roubaix alla portata? - -