Szczesny e il futuro post calcio: “Io opinionista? Con tutto il rispetto…” (Di domenica 2 aprile 2023) Wojciech Szczesny, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha parlato così del suo futuro una volta terminata la carriera da calciatore Leggi su golssip (Di domenica 2 aprile 2023) Wojciech, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha parlato così del suouna volta terminata la carriera da calciatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Szczesny post #JuveVerona: “La classifica che guardo io ci vede a +9 sull’Inter e +7 sulla Lazio. Futuro? Non mi ve… - andreamusso97 : RT @LucaFioretti13: #Szczesny: “Futuro? Io sono tranquillo, lavoro sul campo e non penso ad altro. È però vero che non mi vedo in un altro… - EtvEvelin : RT @LucaFioretti13: #Szczesny: “Futuro? Io sono tranquillo, lavoro sul campo e non penso ad altro. È però vero che non mi vedo in un altro… - Vincenz59806953 : RT @forumJuventus: Szczesny post #JuveVerona: “La classifica che guardo io ci vede a +9 sull’Inter e +7 sulla Lazio. Futuro? Non mi vedo in… - natysettantuno : RT @forumJuventus: Szczesny post #JuveVerona: “La classifica che guardo io ci vede a +9 sull’Inter e +7 sulla Lazio. Futuro? Non mi vedo in… -