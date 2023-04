Superlega, la Lube Civitanova allunga a gara 5. Oggi gli altri quarti (Di domenica 2 aprile 2023) I playoff di Superlega continuano a rivelarsi pieni di sorprese e colpi di scena. Il primo è arrivato ieri sera con il successo della Lube Civitanova ai danni di Verona, con cui i marchigiani hanno ripreso la serie. Da 2-0 a 2-2 e dunque quarto di finale che sarà deciso in gara 5. Oggi però si disputano le altre tre partite previste per gara 4. Trentino, Perugia e Modena hanno l’opportunità di chiudere i giochi e approdare in semifinale, ma le avversarie non sono troppo d’accordo. Andiamo dunque a vedere cosa prevede il ricco programma di questa serata di Superlega. Superlega, la Lube allunga a gara 5. Trento, Perugia e Modena vogliono chiudere la pratica (Crediti foto: Lube ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023) I playoff dicontinuano a rivelarsi pieni di sorprese e colpi di scena. Il primo è arrivato ieri sera con il successo dellaai danni di Verona, con cui i marchigiani hanno ripreso la serie. Da 2-0 a 2-2 e dunque quarto di finale che sarà deciso in5.però si disputano le altre tre partite previste per4. Trentino, Perugia e Modena hanno l’opportunità di chiudere i giochi e approdare in semifinale, ma le avversarie non sono troppo d’accordo. Andiamo dunque a vedere cosa prevede il ricco programma di questa serata di, la5. Trento, Perugia e Modena vogliono chiudere la pratica (Crediti foto:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formorozor : RT @VolleyLube: ??Lube immortale. I biancorossi espugnano Verona in 4 set e portano la serie alla bella ??Nikolov MVP con 22 punti (8 ace per… - secondoelle : RT @VolleyLube: ??Lube immortale. I biancorossi espugnano Verona in 4 set e portano la serie alla bella ??Nikolov MVP con 22 punti (8 ace per… - LucaP52977790 : RT @VolleyLube: TUTTI ALL'EUROSUOLE PER GARA 5!!! | Verona 24 #Lube 26 #noisiamoLUBE #cheplayoff #superlega #credembanca - madokazu5557 : RT @Volleyball_it: #Superlega: Civitanova, 'Mission Impossible' secondo atto. Vince 3-1 a Verona. 3° set da leggenda. La LUbe recupera dal… - LucaP52977790 : RT @VolleyLube: ??Lube immortale. I biancorossi espugnano Verona in 4 set e portano la serie alla bella ??Nikolov MVP con 22 punti (8 ace per… -