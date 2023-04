Superbonus 110%: spunta la proroga in extremis. Ecco per quali interventi (Di domenica 2 aprile 2023) Un comunicato del Ministero del Tesoro ha ufficializzato due proroghe per il Superbonus 110%, la cui scadenza era fissata per il 31 marzo 2023. Grazie all’ok da parte della Camera al Decreto Legge sul Superbonus, il Tesoro ha chiarito quasi tutti i dubbi sulla validità della proroga delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza delle villette al 30 settembre 2023. Il Palazzo Madama provvederà a convertire il provvedimento in legge. Grazie a queste due novità la Camera dei Deputati ha dato il primo via libera al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 che proroga il Superbonus 110% per le villette ed è stata prorogata la remissione in bonis per le comunicazioni al ... Leggi su blowingpost (Di domenica 2 aprile 2023) Un comunicato del Ministero del Tesoro ha ufficializzato due proroghe per il, la cui scadenza era fissata per il 31 marzo 2023. Grazie all’ok da parte della Camera al Decreto Legge sul, il Tesoro ha chiarito quasi tutti i dubbi sulla validità delladelle spese sostenute per i lavori di rificazione energetica e di messa in sicurezza delle villette al 30 settembre 2023. Il Palazzo Madama provvederà a convertire il provvedimento in legge. Grazie a queste due novità la Camera dei Deputati ha dato il primo via libera al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 cheilper le villette ed è statata la remissione in bonis per le comunicazioni al ...

