Superalcolici a una 15enne | denunciati titolare e dipendente di un bar

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Casoria hanno avviato una serie di controlli in tutte quelle attività dove è possibile somministrare alcolici e rilevare un abuso di queste sostanze tra i minori. Otto i locali monitorati, tutti in regola tranne uno. Ile ildi un bar in Via SS Sannitica sono statiper aver somministrato un super alcolico ad una ragazzina di 15 anni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Casoria, superalcolici a una 15enne: 2 denunciati - larampait : #Carabinieri setacciano la #movida: #superalcolici ad una 15enne - MARIGLIANO : - luigi_ando : RT @Markus70: @vfeltri Hai una certa età, non devi esagerare con i superalcolici... - Markus70 : @vfeltri Hai una certa età, non devi esagerare con i superalcolici... -

Casoria. Non solo movida, non solo armi e droga. La prevenzione passa anche dal monitoraggio di bar e locali dove i più giovani trascorrono le serate. I ...