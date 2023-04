Striscia la notizia, Michelle Hunziker torna al timone da lunedì 3 aprile: i dettagli (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il successo della coppia Gerry Scotti – Francesca Manzini, da lunedì 3 aprile Michelle Hunziker torna al timone di Striscia la notizia. Con una novità: la neo-nonna Michelle (il 30 marzo è nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti) e Scotti (i suoi nipotini sono Virginia e Pietro) saranno la primissima coppia di nonni a condurre il tg satirico di Antonio Ricci. Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la 19esima edizione consecutiva – con 1.269 puntate all’attivo – e l’ottava insieme a Scotti. Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d’Italia nel 1996, ha condotto 495 puntate: sabato 8 aprile toccherà quota 500. Michelle e Gerry hanno esordito come coppia ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il successo della coppia Gerry Scotti – Francesca Manzini, daaldila. Con una novità: la neo-nonna(il 30 marzo è nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti) e Scotti (i suoi nipotini sono Virginia e Pietro) saranno la primissima coppia di nonni a condurre il tg satirico di Antonio Ricci. Per, adal 2004, sarà la 19esima edizione consecutiva – con 1.269 puntate all’attivo – e l’ottava insieme a Scotti. Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d’Italia nel 1996, ha condotto 495 puntate: sabato 8toccherà quota 500.e Gerry hanno esordito come coppia ...

