Striscia la Notizia, Francesca Manzini sostituita: chi affianca Gerry Scotti (Di domenica 2 aprile 2023) Anche per quest'anno si è conclusa l'esperienza di Francesca Manzini a Striscia la Notizia. Imitatrice, comica e conduttrice, classe 1990, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento per le imitazioni di personaggi noti, tra cui Mara Venier, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Simona Ventura. Dal 2020 è diventata una delle conduttrici del tg satirico di Antonio Ricci al fianco di Gerry Scotti. Dal 13 marzo al 1° aprile di quest'anno è tornata per il quarto anno nella trasmisione dell'access prime time di Canale 5; da lunedì 3 aprile al suo posto arriva un altro volto molto amato dai telespettatori e della rete. Michelle Hunziker a Striscia la Notizia al posto di Francesca Manzini Per Michelle ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 aprile 2023) Anche per quest'anno si è conclusa l'esperienza dila. Imitatrice, comica e conduttrice, classe 1990, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento per le imitazioni di personaggi noti, tra cui Mara Venier, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Simona Ventura. Dal 2020 è diventata una delle conduttrici del tg satirico di Antonio Ricci al fianco di. Dal 13 marzo al 1° aprile di quest'anno è tornata per il quarto anno nella trasmisione dell'access prime time di Canale 5; da lunedì 3 aprile al suo posto arriva un altro volto molto amato dai telespettatori e della rete. Michelle Hunziker alaal posto diPer Michelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2S4ra : La pubblicità di EuroSpin gialla e blu,la scenografia di Striscia la notizia gialla e blu,abiti di scena gialli e b… - dd18_ella : Sono arrivati con il video anche a Striscia la - dariosardone : RT @RevenewsI: Dal web al teatro e ora in tv a @Striscia la Notizia: i @isansoni_ ci raccontano quanto è cambiata la loro carriera e cosa l… - ValeBianco88 : @giancalsp @sanacore_ No no, è solo un format scadente per promuovere ragazze come lei (o prima la Cristiani) e per… - Paolo160376 : @angianna78 @CalcioFinanza Il nesso con la vittoria di ieri qual è? Evviva la stretta attualità ?? Dopo la carta Ro… -