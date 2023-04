Street Clarks a FqMagazine | “Cattelan manager occulto? È un vero amico con cui condividiamo musica A X Factor avevamo poca esperienza”

(Di domenica 2 aprile 2023) Stanno insieme da 16 anni in maniera continuativa e senza tentennamenti. È un piccolo record quello della bandClerks, che il pubblico televisivo conosce come band fissa nei programmi di Alessandro. Un sodalizio artistico tra il conduttore e la band che continua dal 2014, l’anno dopo la partecipazione dei ragazzi a “X”. Ora è uscito il loro terzo album, “Everything Is Like It’s Meant To Be”, con otto canzoni dal grunge al country, passando per il reggae e il rock con testi in inglese, lingua madre di Alexander Woodbury, (voce e chitarra della band). “Everything is like it’s meant to be” (Tutto è come dovrebbe essere) il titolo del disco è il vostro mantra artistico? La scelta del titolo si ricollega a un concetto a cui pensavamo da qualche anno: accettare la vita che circonda, quella che è dentro e fuori di noi. ...

In 2020, Highland Boulevard residents made 176 calls to 311 aboutnoise and 139 calls for ... 'We pray for them all.' For now, they are living in a monastery and retreat center inSummit, ...Il piano di Polegato per razionalizzare la rete dei punti vendita A Kensington High, via dello shopping della Londra - bene, accanto alla vetrina di, secolare marca britannica delle ...Il piano di Polegato per razionalizzare la rete dei punti vendita A Kensington High, via dello shopping della Londra - bene, accanto alla vetrina di, secolare marca britannica delle ...

Street Clarks a FqMagazine: “Cattelan manager occulto È un vero amico con cui condividiamo musica Il Fatto Quotidiano

Glenbrook Investments has continued its run of recent regional acquisitions with the £1.7m purchase of a high street jewellery store.A few weeks back, Kith designer Ronnie Fieg teased a potential sneaker collab with Clarks and Adidas when he posted a pic of a hang tag embossed with the brands' respective logos. An official ...