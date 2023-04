Stranizza d'amuri: Giuseppe Fiorello a Samu di Amici 22: "Ti farò vedere l’affetto che ti stanno riservando" (Di domenica 2 aprile 2023) Giuseppe Fiorello è stato tra i primi a commentare l'uscita di Samu, protagonista del suo film Stranizza d'amuri, da Amici 22 Ieri sera il percorso di Samuele Segreto, detto Samu, ad Amici 22 è finito, il ballerino è stato eliminato dal talent di Maria De Filippi. Giuseppe Fiorello è stato tra i primi a salutare il suo ritorno nel mondo reale, il ballerino di Amici è il giovane co-protagonista di Stranizza d'amuri, il film che ha segnato il debutto di Fiorello alla regia. Come avevamo anticipato nella presentazione della terza puntata del serale di Amici 22, Samu e Wax erano i due allievi finiti al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 aprile 2023)è stato tra i primi a commentare l'uscita di, protagonista del suo filmd', da22 Ieri sera il percorso diele Segreto, detto, ad22 è finito, il ballerino è stato eliminato dal talent di Maria De Filippi.è stato tra i primi a salutare il suo ritorno nel mondo reale, il ballerino diè il giovane co-protagonista did', il film che ha segnato il debutto dialla regia. Come avevamo anticipato nella presentazione della terza puntata del serale di22,e Wax erano i due allievi finiti al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dentidalatte : finita ora la seconda visione di stranizza d’amuri perché come sapete devo far in modo che mio figlio samu porti a… - robooootbooolat : probabilmente non avrò mai il coraggio di vedere stranizza d'amuri ma sono contentissima per tutte le critiche positive che sta ricevendo ? - SPYit_official : Ora che la sua esperienza ad #Amici si è conclusa, il #ballerino può dedicarsi alla sua seconda passione: la recita… - giulw0nderland : io dopo il finale di stranizza d’amuri - _Valealizzi_ : RT @firsthoughtx: stranizza d’amuri sta andando benissimo e andrà ancora meglio quando samu inizierà a promuoverlo in più gli arriveranno u… -