Stipendi | queste due categorie di lavoratori riceveranno forti aumenti

Nel Cdm è stato approvato il nuovo Decreto attraverso il quale diverse categorie di lavoratori riceveranno degli aumenti nello Stipendio. All'interno dell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, sono state inserite delle misure per far fronte al caro bollette e dare un sostegno alle famiglie. Oltre a questo, il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha aggiunto delle novità anche nel settore della sanità. Si è posto un attenzione enorme nei confronti del comparto delle emergenze, in particolar modo il pronto soccorso che è in forte crisi. Aumento di Stipendi per alcuni lavoratori – Ilovetrading.itTra le diverse misure che sono state promosse del ministro, figura una novità importante inerente l'aumento degli Stipendi

