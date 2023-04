Stephen Crane, fra i demoni della polvere (Di domenica 2 aprile 2023) Nella sua recente biografia letteraria dedicata a Stephen Crane, Paul Auster nota, a proposito del romanzo breve George’s Mother, come l’incipit sia «uno dei più sconcertanti di tutta la letteratura first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 2 aprile 2023) Nella sua recente biografia letteraria dedicata a, Paul Auster nota, a proposito del romanzo breve George’s Mother, come l’incipit sia «uno dei più sconcertanti di tutta la letteratura first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... florabarral : @Fab11570Fab Fiction? Anni fa avevo letto The red badge of courage di Stephen Crane e non mi era dispiaciuto -