Stellantis annuncia aumenti per 207 euro al mese ma poi li fa sparire riassorbendo i superminimi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Quasi 5mila impiegati e quadri italiani del gruppopotrebbero avere brutte sorprese con le prossime buste paga. Lo scorso 8 marzo azienda e sindacati, ad esclusione della Fiom Cgil, hanno sottoscritto un rinnovo contrattuale che, sulla carta, contemplamedi di 207lordi al. Accordo ampiamente pubblicizzato da azienda e sindacati firmatari. Questo in teoria, perché la pratica è altra cosa. Le retribuzioni base dei metalmeccanici sono molto basse e a questo si ovvia, almeno in parte, conche vanno dai 500 ai 1.500al, a seconda del livello di inquadramento. Spesso però questisono contrattati a livello individuale e il più delle volte non sono definitivi ma assorbibili. Ossia, se cambiano le ...