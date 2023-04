"Stavo per prenderlo...": Berlusconi confessa, il suo rimpianto più grosso (Di domenica 2 aprile 2023) Silvio Berlusconi in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena di mercato di quando era il presidente del Milan. Voleva prendere Diego Armando Maradona, il giocatore più forte di tutti i tempi che dal 1984 al 1991 giocò con la maglia del Napoli e vinse due scudetti. "Un rimpianto profondissimo e non solo perché Maradona è stato il più grande giocatore della sua generazione. Era una persona fragile, forse la disciplina e l'attenzione ai singoli che c'era nel mio Milan lo avrebbero aiutato a evitare alcuni errori. Però quel giorno, parlando con lui, mi resi conto di una cosa: Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia, almeno fino ad oggi. Le bandiere non si comprano e non si spostano". E ancora: "Sarebbe stato come prendere il cuore di un'intera città e trasferirlo a Milano", osserva il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Silvioin una intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena di mercato di quando era il presidente del Milan. Voleva prendere Diego Armando Maradona, il giocatore più forte di tutti i tempi che dal 1984 al 1991 giocò con la maglia del Napoli e vinse due scudetti. "Unprofondissimo e non solo perché Maradona è stato il più grande giocatore della sua generazione. Era una persona fragile, forse la disciplina e l'attenzione ai singoli che c'era nel mio Milan lo avrebbero aiutato a evitare alcuni errori. Però quel giorno, parlando con lui, mi resi conto di una cosa: Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia, almeno fino ad oggi. Le bandiere non si comprano e non si spostano". E ancora: "Sarebbe stato come prendere il cuore di un'intera città e trasferirlo a Milano", osserva il ...

