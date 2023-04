Stankovic | «Mi chiamano zingaro? Ne sono fiero Grazie a Mourinho per il suo gesto»

(Di domenica 2 aprile 2023) Al termine di Roma-Sampdoria, l’allenatore doriano,, ha commentato ai microfoni di Dazn i cori razzisti che glistati rivolti dalla Curva Sud della Roma. La Curva Sud della Roma insulta l’allenatore della Sampdoria urlando «sei uno» e il tecnico giallorosso zittisce i tifosi. E’ accaduto durante Roma-Sampdoria all’Olimpico. Il tecnico doriano stava protestando con il direttore di gara per l’espulsione di Murillo, che ha lasciato in dieci la squadra. A questo punto la Curva Sud e poi gran parte dello stadio romano, ha iniziato ad insultareha alzato il braccio in direzione della Curva per zittire i cori beceri.ha ringraziato ironicamente lo stadio portandosi la mano al petto e battendola più volte. Sugli spalti era presente anche il ...

Nessuno mi offende se mizingaro. Ringrazio José perché non me ne ero accorto".ha ribadito infine il suo profondo legame di stima con Mourinho, suo tecnico all'Inter ai tempi del ...Il gol del 3 - 2 che fece discutere furiosamente Dejan, un ex interista. Sarà un caso che ... Molto più adeguato l'altro soprannome, quello che gli hanno affibbiato in Francia: lo...ROMA - LoMago, Luis Alberto, perché quando meno te lo aspetti tira fuori la giocata che risolve una ... così il 3 - 5 - 2 di, uno dei protagonisti del secondo scudetto biancoceleste, ...

