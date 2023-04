Stankovic insultato, Mourinho a difesa: «Un amico non si tocca!» (Di domenica 2 aprile 2023) Bellissimo gesto di Mourinho a difenda del suo grande guerriero all’Inter, Stankovic, durante Roma-Sampdoria. Il tecnico portoghese ha zittito il suo Olimpico GRANDE amico ? Dejan Stankovic ha ricevuto cori di insulto durante Roma-Sampdoria. A difenderlo l’ex suo allenatore all’Inter Mourinho (vedi articolo), che poi ha parlato su Dazn: «Deki non deve ringraziarmi, l’ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi di questo mondo. Ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso. Lui è un grande uomo e uomo grande, ma ha figli e famiglia e non è bello. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto e un amico non si ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Bellissimo gesto dia difenda del suo grande guerriero all’Inter,, durante Roma-Sampdoria. Il tecnico portoghese ha zittito il suo Olimpico GRANDE? Dejanha ricevuto cori di insulto durante Roma-Sampdoria. A difenderlo l’ex suo allenatore all’Inter(vedi articolo), che poi ha parlato su Dazn: «Deki non deve ringraziarmi, l’ho fatto per un grande uomo e. Sono statotante volte e in modi diversi negli stadi di questo mondo. Ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso. Lui è un grande uomo e uomo grande, ma ha figli e famiglia e non è bello. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto e unnon si ...

