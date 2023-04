Stankovic insultato dai tifosi della Roma: la reazione di Mourinho | FOTO (Di domenica 2 aprile 2023) La sfida del campionato di Serie A tra Roma e Sampdoria si è conclusa sul risultato di 3-0, la squadra di Mourinho si avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League. Le reti sono state realizzate da Wijnaldum, Dybala su calcio di rigore e El Shaarawy. Durante la partita si è anche registrato un episodio da condannare. Tutto è nato dalle proteste di Stankovic dopo l’espulsione di Murillo, la Curva Sud ha insultato l’allenatore: “sei un zingaro”. Immediato l’intervento di Mourinho che ha interrotto i cori con un gesto della mano. “Io sono fiero di essere zingaro, lo sa anche José, nessuno mi offende se mi chiama zingaro. Grazie a José che li placava, ma io non mi offendo, sono orgoglioso”, le parole di Stankovic nel post-partita. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) La sfida del campionato di Serie A trae Sampdoria si è conclusa sul risultato di 3-0, la squadra disi avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League. Le reti sono state realizzate da Wijnaldum, Dybala su calcio di rigore e El Shaarawy. Durante la partita si è anche registrato un episodio da condannare. Tutto è nato dalle proteste didopo l’espulsione di Murillo, la Curva Sud hal’allenatore: “sei un zingaro”. Immediato l’intervento diche ha interrotto i cori con un gestomano. “Io sono fiero di essere zingaro, lo sa anche José, nessuno mi offende se mi chiama zingaro. Grazie a José che li placava, ma io non mi offendo, sono orgoglioso”, le parole dinel post-partita. L'articolo ...

