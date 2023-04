Sport in tv oggi (domenica 2 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 2 aprile 2023) Sarà una domenica delle Palme ricca di Sport: ancora protagonisti gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di curling e della Coppa del Mondo di salto con gli sci, ma terranno banco anche il tennis, il volley, il rugby, i motori con le gare di F1 e Motomondiale, il ciclismo, la ginnastica artistica, e molti altri ancora. L’Italia dovrà giocare in trasferta nel secondo turno del Sei Nazioni 2023 di rugby femminile: alle ore 16.00 italiane, al Franklin’s Gardens di Northampton, sarà l’Inghilterra padrona di casa ad ospitare le azzurre. La Nazionale italiana non ha mai battuto quella inglese. Giornata piena per gli appassionati dei motori: alle ore 07.00 italiane si disputerà la gara del GP d’Australia di F1 a Melbourne, mentre dal pomeriggio si terranno warm up di MotoGP (14.45-14.55) e gare (Moto3 dalle 16.00, Moto2 dalle 17.15 e ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Sarà unadelle Palme ricca di: ancora protagonisti gliinvernali con le gare dei Mondiali di curling e della Coppa del Mondo di salto con gli sci, ma terranno banco anche il tennis, il volley, il rugby, i motori con le gare di F1 e Motomondiale, il ciclismo, la ginnastica artistica, e molti altri ancora. L’Italia dovrà giocare in trasferta nel secondo turno del Sei Nazioni 2023 di rugby femminile: alle ore 16.00 italiane, al Franklin’s Gardens di Northampton, sarà l’Inghilterra padrona di casa ad ospitare le azzurre. La Nazionale italiana non ha mai battuto quella inglese. Giornata piena per gli appassionati dei motori: alle ore 07.00 italiane si disputerà la gara del GP d’Australia di F1 a Melbourne, mentre dal pomeriggio si terranno warm up di MotoGP (14.45-14.55) e gare (Moto3 dalle 16.00, Moto2 dalle 17.15 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : AVVISO IMPORTANTE (NON È UNO SCHERZO) Oggi il ministro dello sport @andreaabodi, a distanza di 4 mesi dalla caduta… - borghi_claudio : @Dibbe1963 Meno voti -> non si può essere in tutti i ministeri -> i ministri e i sottosegretari li nomina Meloni ->… - BlowbackFranz : RT @EmaXsca: @domenicotdom @Spina14_acm State male. Tutto e tutti contro la Juve e tanto non vi va giù che tentano di non annegare. Siete… - beyond_my_wish : RT @alexcobra11: La scorsa partita aveva pianto disperato per la sconfitta del suo Sagan, oggi è il ritratto della felicità per il successo… - EmaXsca : @domenicotdom @Spina14_acm State male. Tutto e tutti contro la Juve e tanto non vi va giù che tentano di non anneg… -