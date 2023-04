Spezia-Salernitana LIVE 1-1 | pareggia Shomurodov

(Di domenica 2 aprile 2023) Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Picco,si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Spezia - Salernitana ?? #SpeziaSalernitana #macteanimo #forzagranata - ndjuva : @Gazzetta_it io non capisco squadra come La Spezia è Salernitana giocano con squadra pieni di stranieri!!!! Giovani… - AleInter910 : Spezia-Salernitana da calcio scommesse - rfutbol : Gol Spezia, Spezia 1-1 Salernitana (min.71) #Spezia #Salernitana #SerieA - Gazzetta_it : Gol! Spezia - Salernitana 1-1, rete di Shomurodov E. (SPE) -

0 - 1 LA DIRETTA Al 43' i campani in vantaggio grazie all'autogol di Mattia Caldara. Il difensore, per anticipare in area Piatek, alza la sfera superando anche Dragowski: autogol ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sambia FLOP: Caldara PAGELLE: al termine del ..Alle 15 sono iniziate Monza - Lazio e. Alle 18 lo scontro all'Olimpico tra Roma e Sampdoria. Chiude la domenica il big match tra Napoli e Milan, alle 20.45. La giornata di ...

Biancocelesti in gol al 13' con Pedro. Raddoppia Milinkovic-Savic al 56' LA DIRETTA Campani in vantaggio al 43' grazie all'autogol di Caldara LA DIRETTA (ANSA) ...La Spezia, 2 apr. – (Adnkronos) – La Salernitana è in vantaggio per 1-0 sullo Spezia al termine del primo tempo del match della 28/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Picco’ di ...