Spezia-Salernitana, le probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 15 in campo al Picco di La Spezia la sfida tra lo Spezia di Semplici e la Salernitana di Paulo Sousa, ecco le probabili formazioni Alle ore 15 in campo al Picco di La Spezia la sfida di Serie A tra lo Spezia di Semplici e la Salernitana di Paulo Sousa, ecco le probabili formazioni. Spezia (4-2-3-1): Dragowski, Amian, Caldara, Ampadu, Nikolau, Bourabia, Ekdal, Gyasi, Maldini, Agudelo, Shomurodov. Allenatore: Leonardo Semplici. Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Pirola, Sambia, Coulibaly, Maggiore, Bradaric, Candreva, Kastanos, Boulaye Dia. Allenatore: Paulo Sousa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

