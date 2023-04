Spaventoso incendio in un capannone, densa colonna di fumo nero: paura per le abitazioni (FOTO) (Di domenica 2 aprile 2023) capannone in fiamme a Corcolle. L’intervento dei Vigili del Fuoco al fine di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area è tuttora in corso. A seguito del rogo si è sviluppata una densa colonna di fumo nero e si teme per le vicine abitazioni. Le operazioni dei pompieri risultano particolarmente impegnative proprio per via della presenza di numerose abitazioni a ridosso del capannone precedentemente adibito a falegnameria. Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo L’incendio nel capannone e l’intervento dei vigili del fuoco Sono ben 11 gli automezzi dei Vigili del Fuco tuttora al lavoro per domare le fiamme che nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023)in fiamme a Corcolle. L’intervento dei Vigili del Fuoco al fine di domare l’e mettere in sicurezza l’area è tuttora in corso. A seguito del rogo si è sviluppata unadie si teme per le vicine. Le operazioni dei pompieri risultano particolarmente impegnative proprio per via della presenza di numerosea ridosso delprecedentemente adibito a falegnameria. Terribilein appartamento alle porte di Roma: morto un uomo L’nele l’intervento dei vigili del fuoco Sono ben 11 gli automezzi dei Vigili del Fuco tuttora al lavoro per domare le fiamme che nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ...

