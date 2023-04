Spare, il principe Harry ammette: "Avrei dovuto odiare quella donna", Tiggy fu la vera rivale di Lady D (Di domenica 2 aprile 2023) Lady D ha odiato una donna più della regina consorte Camilla: a rivelarlo è il principe Harry in Spare Nonostante siano passati anni dalla scomparsa di Lady D, ormai la sua rivalità con Camilla è nota anche alle ultimissime generazioni. Esattamente come viene mostrato anche nella serie televisiva The Crown, che ricrea la storia della Regina Elisabetta, Carlo sposa Lady Diana Spencer, ma non è mai riuscita a rinunciare al suo primo grande amore: Camilla. Una volta ottenuta la separazione dalla moglie, Diana rilasciò un'intervista clamorosa in cui non nascose che, ad aver causato la fine di questo matrimonio regale, oltre le incomprensioni, è stato il fatto che quest'ultimo era decisamente molto affollato. Frase iconica dell'ex principessa del Galles ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 2 aprile 2023)D ha odiato unapiù della regina consorte Camilla: a rivelarlo è ilinNonostante siano passati anni dalla scomparsa diD, ormai la sua rivalità con Camilla è nota anche alle ultimissime generazioni. Esattamente come viene mostrato anche nella serie televisiva The Crown, che ricrea la storia della Regina Elisabetta, Carlo sposaDiana Spencer, ma non è mai riuscita a rinunciare al suo primo grande amore: Camilla. Una volta ottenuta la separazione dalla moglie, Diana rilasciò un'intervista clamorosa in cui non nascose che, ad aver causato la fine di questo matrimonio regale, oltre le incomprensioni, è stato il fatto che quest'ultimo era decisamente molto affollato. Frase iconica dell'exssa del Galles ...

