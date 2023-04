Spalletti: “Non siamo abituati ad andare sotto di due gol. Il Milan è il Milan, ma Maldini è stato irrispettoso” (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Una fragorosa sconfitta col punteggio di 0-4 che l’allenatore spiega così: “Non siamo stati bravi a fare la qualità di gioco che abbiamo sempre fatto. Di fronte avevamo un Milan che ha saputo fare bene tutto. Poi siccome non siamo abituati ad andare sotto 0-2, la generosità e la disponibilità che hanno avuto i nostri calciatori ha fatto sì da lasciare un pò troppo spazio dietro e loro hanno fatto altri gol”. Spalletti fa chiarezza su quanto avvenuto a bordo campo con Leao e Maldini: “Leao mi dice di lasciar perdere la cosa che è successa con Maldini, parlando ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLucianoparla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-. Una fragorosa sconfitta col punteggio di 0-4 che l’allenatore spiega così: “Nonstati bravi a fare la qualità di gioco che abbiamo sempre fatto. Di fronte avevamo unche ha saputo fare bene tutto. Poi siccome nonad0-2, la generosità e la disponibilità che hanno avuto i nostri calciatori ha fatto sì da lasciare un pò troppo spazio dietro e loro hanno fatto altri gol”.fa chiarezza su quanto avvenuto a bordo campo con Leao e: “Leao mi dice di lasciar perdere la cosa che è successa con, parlando ...

