Spalletti in conferenza: “Vi dico cosa è successo con Leao!”, poi il commento su Raspadori (Di domenica 2 aprile 2023) L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa la termine della gara contro il Milan, persa per ben 4-0. Il tecnico azzurro ha chiarito cosa non è andato in una serata così storta, spiegando meglio anche la discussione avvenuta con Leao e Maldini ripresa nel tunnel degli spogliatoi. Di seguito quanto riportato: Spalletti conferenza stampa Spalletti: “Raspadori è entrato benissimo” Litigio con Leao e Maldini? Con Maldini è successo che stavo parlando con l’arbitro per farmi spiegare l’ammonizione a Lobotka, gli stavo chiedendo questo, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Con Leao non ho discusso, lui ha voluto solo calmare gli animi. Testa ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023) L’allenatore del Napoli Lucianoha parlato instampa la termine della gara contro il Milan, persa per ben 4-0. Il tecnico azzurro ha chiaritonon è andato in una serata così storta, spiegando meglio anche la discussione avvenuta con Leao e Maldini ripresa nel tunnel degli spogliatoi. Di seguito quanto riportato:stampa: “è entrato benissimo” Litigio con Leao e Maldini? Con Maldini èche stavo parlando con l’arbitro per farmi spiegare l’ammonizione a Lobotka, gli stavo chiedendo questo, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Con Leao non ho discusso, lui ha voluto solo calmare gli animi. Testa ...

