Spalletti fa tremare la Juventus | ecco perché i bianconeri devono avere paura

(Di domenica 2 aprile 2023) Il Napoli dista facendolae il motivo è veramente incredibile; andiamo a scoprirlo.(Ansafoto)E’ una stagione semplicemente magica per il Napoli di; i partenopei, nonostante i dubbi dopo una campagna acquisti che ha visto andare via giocatori importantissimi, sta dominando il campionato senza nessun problema. Dalla prima giornata si è subito vista la qualità di una squadra che sta incantando la Serie A e punta a vincere anche in Europa. Il sorteggio di Champions, infatti, regala ai partenopei la grande possibilità di andare in finale della principale competizione europea. Una stagione che può diventare semplicemente indimenticabile; il Napoli farà fi tutto per regalare un 2023 da sogno alla sua gente. Squadra fortissima e che sta facendo ...

Nelle scorse ore la notizia che ha fattogli scaramantici: tornando a casa dopo il match ... Ma la paura dei tifosi e del tecnico Lucianoè che debba saltare anche altre gare, con alle ...Musica e parole di Kim, colosso del Napoli di, che direttamente dalla Corea del Sud spazza via tutte le voci sul suo futuro. Almeno per ora. A fari partenopei è la clausola ...Gli uomini di Lucianostanno riuscendo in qualcosa di incredibile, vincere e rendere ... Gli azzurri continuano a premere ma al 23' Sanabria faMeret colpendo il palo. Al 34' ...

CorSera - Il Napoli trema per Spalletti. È sul taccuino del Tottenham L'Interista

Per il Napoli dall'Inghilterra stanno arrivando pessime notizie. Sembra infatti che sia previsto uno scippo pronto a far tremare i tifosi.L'attaccante del Napoli Osimhen è nel mirino di una squadra di Premier League in vista del calciomercato, il ds Giuntoli in apprensione ...