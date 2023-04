Spalletti dopo il ko col Milan | 'C'è stata anche sfortuna | vi racconto lo screzio con Maldini'

(Di domenica 2 aprile 2023) È un Lucianoamareggiato quello che si presenta ai microfoni di Dazn per commentare il pesante 4-0 subito in casa dal Napoli...

Ha pesato la sosta delle nazionali visto il risultato 'La sosta può averci influenzato sì, un po' stanchi tornano - ha aggiunto- . Ma ciò vale pure per il Milan. Noi purtroppo non siamo ...3 L'esultanza di Rafael Leaoil primo gol a Napoli ha fatto discutere molto al San Paolo. Il portoghese, reo di aver ... protagonista l'ex Lille,e Maldini, dt dei rossoneri. L'esultanza ...Raspadori 5,5 : ritornaoltre un mese e prova a mettersi in mostra in un paio di occasioni ma ...4,5 : per distacco il Napoli più brutto della stagione. Una squadra incapace di far male ...

Stando alla ricostruzione dei fatti, a Spalletti non sarebbe piaciuta l'esultanza di Leao dopo il primo gol e avrebbe ripreso il giocatore. Iniziativa che ha innervosito Maldini, subito intervenuto a ...Il Napoli perde inaspettatamente per 0-4 in casa contro il Milan: prima sconfitta pesante per gli azzurri in una stagione da record. Con la vittoria della Lazio, il distacco ora dalla seconda in class ...