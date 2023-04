Spalletti come Bianchi e Bigon: anche loro a Napoli hanno vinto da corpi estranei (Avvenire) (Di domenica 2 aprile 2023) Su Avvenire, Fulvio Zara paragona l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ai due tecnici che, prima di lui, hanno vinto lo scudetto a Napoli, Albertino Bigon e Ottavio Bianchi. La cosa che accomuna tutti e tre, scrive, è la naturale inclinazione a marcare una distanza con la città. Zara scrive: “L’albero genealogico degli allenatori che hanno vinto lo scudetto a Napoli parte da Ottavio Bianchi, passa per Albertino Bigon e arriverà – certo che arriverà – a Luciano Spalletti. Nel provare a trovare un tratto distintivo dei tre, vien da pensare a una caratteristica che – più delle altre – li accomuna. Ovvero la naturale inclinazione a marcare una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Su, Fulvio Zara paragona l’allenatore del, Luciano, ai due tecnici che, prima di lui,lo scudetto a, Albertinoe Ottavio. La cosa che accomuna tutti e tre, scrive, è la naturale inclinazione a marcare una distanza con la città. Zara scrive: “L’albero genealogico degli allenatori chelo scudetto aparte da Ottavio, passa per Albertinoe arriverà – certo che arriverà – a Luciano. Nel provare a trovare un tratto distintivo dei tre, vien da pensare a una caratteristica che – più delle altre – li accomuna. Ovvero la naturale inclinazione a marcare una ...

