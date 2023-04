Spalletti chiarisce: «Maldini irrispettoso, mi ha parlato sopra mentre ero con l’arbitro» (Di domenica 2 aprile 2023) Durante l’intervallo della sfida tra Napoli e Milan è stato catturato da Sky un acceso diverbio tra il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, e Paolo Maldini Nei primi momenti era apparso che il motivo della lite fosse l’esultanza di Leao al suo primo gol che Spalletti non aveva gradito e Maldini fosse intervenuto con un intervento accesso che era stato interpretato con «Sei proprio nervoso mister… stai proprio esagerando, ma che cazzo vuoi?» Tra conferenza e intervista a Dazn il tecnico del Napoli ha invece chiarito cosa è realmente accaduto «Vi hanno raccontato male, ci sono immagini dove Leao mi dice di lasciar perdere la cosa successa con Maldini. Con Maldini è successo che stavo parlando col direttore di gare chiedendo spiegazioni e lui è passato sbracciando e parlandomi addosso e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Durante l’intervallo della sfida tra Napoli e Milan è stato catturato da Sky un acceso diverbio tra il tecnico azzurro, Luciano, e PaoloNei primi momenti era apparso che il motivo della lite fosse l’esultanza di Leao al suo primo gol chenon aveva gradito efosse intervenuto con un intervento accesso che era stato interpretato con «Sei proprio nervoso mister… stai proprio esagerando, ma che cazzo vuoi?» Tra conferenza e intervista a Dazn il tecnico del Napoli ha invece chiarito cosa è realmente accaduto «Vi hanno raccontato male, ci sono immagini dove Leao mi dice di lasciar perdere la cosa successa con. Conè successo che stavo parlando col direttore di gare chiedendo spiegazioni e lui è passato sbracciando e parlandomi addosso e ...

