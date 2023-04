Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti alta tensione con Leao, interviene anche Maldini: ecco cosa è successo #leoa #Maldini #NapoliMilan… - ChiamarsiBomber : #NapoliMilan alta tensione tra #Spalletti e #Maldini - sportli26181512 : #Maldini e #Leao, alta tensione con #Spalletti nel tunnel: ecco cosa è successo: La discussione tra il primo e il s… - NCN_it : #Spalletti e il #Milan: tra le grandi è quella contro cui ha la media punti più alta #Napoli #NapoliMilan - sportli26181512 : Spalletti e il Milan, una storia di grandi numeri e vecchie sfide: Il Napoli si prepara per ospitare il Milan, la s… -

I protagonisti, Leao e Maldini , coinvolti in un battibecco prima di rientrare in campo per il secondo ......le fonti di gioco degli azzurri nelle uniche due sconfitte stagionali degli uomini di, se ... che sulla corsia mancina è solito dipingere con olio su tela perle d'classe. Non sarà facile ...Napoli " Milan, le formazioni:si affida a Simeone, Pioli torna al 4 - 2 - 3 - 1 La ... inoltre hanno già dimostrato a più riprese di sapere affrontare a testatutte le grandi. Servirà ...

Maldini e Leao, alta tensione con Spalletti nel tunnel: ecco cosa è successo Corriere dello Sport

Napoli-Milan si prospettava essere una partita accesa e così è stato. E non solo in campo. Perchè mentre sul prato dello stadio Diego Armando Maradona le due squadre si danno battaglia per vincere la ..."La differenza l'hanno fatta anche giocatori come il Cholito, lui sa che mestiere fa". Così ieri in conferenza stampa Luciano Spalletti su Giovanni Simeone ...