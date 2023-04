Spagna | il Real Madrid travolge il Valladolid per 6-0

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Risultato tennistico ne LaLiga per il, che batte ilper 6-0: a segno Karim Benzema con una tripletta Ililcon un punteggio tennistico: le merengues vincono per 6-0. A segno Rodrygo, Asensio e Lucas e poi Karim Benzema, a segno con una tripletta. Rimane quindi invariato il ritardo in classifica con il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.