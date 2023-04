Sostanze pericolose: attenzione a questi 15 ingredienti presenti in molti prodotti (Di domenica 2 aprile 2023) La possibilità di imbattersi in prodotti tossici nella vita quotidiana è tutt’altro che remota, al giorno d’oggi, e sono sempre di più le ricerche volte a smascherare ingredienti dannosi presenti in alcuni prodotti di uso corrente, cosmetici soprattutto. Creme giorno e notte, latti detergenti, deodoranti, emulsioni per il corpo, shampoo, bagnoschiuma e così via, l’elenco è lungo. I pericoli potenziali possono venirci da decine di fonti potenziali, anzi probabilmente sono centinaia. Come fare per metterci al riparo da prodotti potenzialmente pericolosi? Innanzitutto puntando il più possibile su linee biologiche e poi, anche, consultando un sito che si chiama Biodizionario, una raccolta messa insieme dal chimico Fabrizio Zago che elenca quasi 5 mila Sostanze che vengono usate ... Leggi su blowingpost (Di domenica 2 aprile 2023) La possibilità di imbattersi intossici nella vita quotidiana è tutt’altro che remota, al giorno d’oggi, e sono sempre di più le ricerche volte a smascheraredannosiin alcunidi uso corrente, cosmetici soprattutto. Creme giorno e notte, latti detergenti, deodoranti, emulsioni per il corpo, shampoo, bagnoschiuma e così via, l’elenco è lungo. I pericoli potenziali possono venirci da decine di fonti potenziali, anzi probabilmente sono centinaia. Come fare per metterci al riparo dapotenzialmente pericolosi? Innanzitutto puntando il più possibile su linee biologiche e poi, anche, consultando un sito che si chiama Biodizionario, una raccolta messa insieme dal chimico Fabrizio Zago che elenca quasi 5 milache vengono usate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Henry815039321 : @FratellidItalia Non vedo punizioni per i medici che hanno iniettato sostanze pericolose senza leggere gli studi scientifici.. - FFritegotto : Sostanze di Base targate Chimiberg: KitoGreen®Direct ed Estratto di ortica. Sono classificate non pericolose tratta… - SFritegotto : Sostanze di Base targate Chimiberg: KitoGreen®Direct ed Estratto di ortica. Le Sostanze di Base 'SdB' sono classifi… - luciapulichino : @matel342 @LegaSalvini Invece con la carne sintetica non te lo prendi? Che ne sai che cosa ci mettono? Ci saranno… - sweetlullaby0 : di plexiglas e simili, e 'considerate pericolose per l'uomo') è fuoriuscita nell'Otter Creek, affluente del fiume D… -