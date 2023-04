Sonia Bruganelli lascia il “GF Vip”: “Credo che sia l’ora di Giulia Salemi” (Di domenica 2 aprile 2023) In un’intervista a “Vanity Fair”, quando mancano pochissimi giorni alla finale del “Grande Fratello Vip 7”, Sonia Bruganelli ripercorre i suoi sette mesi da opinionista. “Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi – spiega – L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati”. “Nikita e Oriana meriterebbero la vittoria” “La più resistente secondo me è Nikita – dice – Rifletto sul fatto che molti concorrenti se la sono presa quando sottolineavo che erano lì per vincere: io non conosco le persone, ma solo i giocatori – a parte Milena Miconi – e giudico sulla base di questo. Non Credo che siano arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 aprile 2023) In un’intervista a “Vanity Fair”, quando mancano pochissimi giorni alla finale del “Grande Fratello Vip 7”,ripercorre i suoi sette mesi da opinionista. “Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi – spiega – L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati”. “Nikita e Oriana meriterebbero la vittoria” “La più resistente secondo me è Nikita – dice – Rifletto sul fatto che molti concorrenti se la sono presa quando sottolineavo che erano lì per vincere: io non conosco le persone, ma solo i giocatori – a parte Milena Miconi – e giudico sulla base di questo. Nonche siano arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luc_guar : - matilde58271617 : RT @afiresign_: Il conduttore spiegando a Sonia Bruganelli e al pubblico il motivo per cui Oriana dovrebbe vincere questa edizione del gran… - LPreziosilli : Tra le persone presenti in studio che potevano dare il loro giudizio la persona che ho stimato di piu' e'' la signo… - meryrosy19 : @MissGP7 E però Nikita gli ma non capisci quello che dico. Ma che ti credi tu non puoi manipolare la mia mente.....… - QuoddimaGaetana : RT @afiresign_: per molteplici motivi diversi meriterebbe Oriana la vittoria di questa edizione ma chiaramente per Sonia Bruganelli due dei… -