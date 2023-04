Sondaggio sui migranti: italiani divisi sugli arrivi ma il 35% vorrebbe meno stranieri (Di domenica 2 aprile 2023) Il 27% punta a mantenere i livelli attuali, il 17% è a favore dell’aumento (25% tra gli imprenditori, gli artigiani e gli esercenti che lamentano la carenza di manodopera) Leggi su corriere (Di domenica 2 aprile 2023) Il 27% punta a mantenere i livelli attuali, il 17% è a favore dell’aumento (25% tra gli imprenditori, gli artigiani e gli esercenti che lamentano la carenza di manodopera)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? 'Sei favorevole all'accoglienza dei #migranti?'. La risposta degli italiani è chiara. E i dati sugli elettori #Pd… - GiovannaLazza15 : @CancAtomic Dubbi sui risultati del sondaggio?! ?? - Valluch1 : @UNIREDPILL Prova a fare un sondaggio sui tradimenti. Perché uomini che non tradiscono, non ne conosco. Forse mio cugino, ma boh. - Bianca34874951 : RT @LapoDeCarlo1: In onda a ora @giornaleradiofm (a Milano sui 92.8, a Roma sui 95.3, a Genova 92.0) Sondaggio: Chi sono i migliori porti… - BaldiDario : RT @LapoDeCarlo1: In onda a ora @giornaleradiofm (a Milano sui 92.8, a Roma sui 95.3, a Genova 92.0) Sondaggio: Chi sono i migliori porti… -